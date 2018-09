Kanzler Kurz traf US-Politlegende Henry Kissinger

Es war schon fast wie ein Besuch bei einem alten Bekannten: Wie schon in den vergangenen Jahren stattete Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch am Rande der UNO-Vollversammlung dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger in New York einen Besuch ab. Die mittlerweile 95-jährige Politlegende und sein 63 Jahre jüngerer Gast erörterten aktuelle europäische Themen wie den Brexit oder die Migrationsfrage.