Angeber Trump bei der UNO vom Publikum ausgelacht

„In weniger als zwei Jahren hat meine Regierung mehr erreicht, als fast jede andere in der Geschichte der USA“, sagte Trump am Dienstag in New York zu Beginn seiner Rede. Aus dem Publikum ertönte daraufhin kurz höhnisches Gelächter, was Trump aus dem Konzept brachte. „Einfach wahr“, verteidigte er sich noch, bevor er zugeben musste: „Diese Reaktion hatte ich nicht erwartet, aber okay.“