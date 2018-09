Bildstein/Hussl bei „Olympic Week“ vor Enoshima 1.

Nach mehr als fünf Wochen endet damit der Trainingsblock der OeSV-Segler in Japan, weitere Aufenthalte in Japan vor den Sommerspielen 2020 sollen folgen. Höhepunkt des Trips war der in der ersten September-Hälfte ausgetragene Weltcup mit den Rängen sechs und sieben für Bildstein/Hussl und Zajac/Matz als beste Platzierungen.