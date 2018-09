„PES 2019“ im Test: Mit dem Herz auf dem Rasen

Spielwitz und Freude

Geht es um das Offensivspiel, strotzt „PES 2019“ nur so vor Spielwitz und Freude. Schon nach kurzer Zeit geht das Passspiel intuitiv in Fleisch und Blut über. Schöne Kurzpass-Stafetten, Lochpässe oder Diagonalpässe sind die Folge. Die KI gesteuerten Mitspieler attackieren konsequent die Lücken in der Verteidigung oder bieten sich in den Zwischenräumen an. Die Schönheit des Spiels wird hier auf Champions League Niveau gerade zu zelebriert. Chapeau, Konami!