Leipzig kämpft jetzt gegen das Mega-Chaos

In Frankfurt nicht einmal zum Leipzig-Aufgebot gehörten die Franzosen Nordi Mukiele und Jean-Kevin Augustin. Zu lang am HandyTrainer Ralf Rangnick hatte das Duo aus disziplinären Gründen aus dem Kader geworfen. Sie waren nämlich vor dem Salzburg-Match zu spät zum Umziehen in der Kabine erschienen - weil sie zu lang in ihr Handy vertieft waren. „Es gibt Spieler, die müssen offenbar öfters auf die heiße Herdplatte greifen“, polterte Rangnick, der nach der Pleite im Red-Bull-Derby das Verhalten einiger Kicker sogar als „pervers“ bezeichnet hatte. Rangnick wird Mukiele und Augustin allerdings in den nächsten Tagen pardonieren. Aus sportlichen Gründen. Und, weil Leipzigs Kader ohnehin eher klein gehalten ist.