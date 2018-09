Häftling ist an Überdosis gestorben

Noch am Sonntag bestätigte die Obduktion, dass jener 21-jährige Häftling, der, wie berichtet, am Freitag leblos in seiner Zelle in der Justizanstalt Klagenfurt aufgefunden worden war, an einer Überdosis gestorben ist. Er ist damit der 19. Drogentote 2018. Die Drogensituation in Kärnten scheint nun endgültig zu eskalieren.