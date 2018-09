Häftling bewusstlos in Zelle: Im Spital gestorben!

Der Tod eines Häftlings der Justizanstalt in Klagenfurt beschäftigt derzeit die Polizei. Der 21-Jährige wurde am Freitagabend bewusstlos von Mithäftlingen in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Am Samstag starb er im Klinikum Klagenfurt. Der junge Kärntner saß wegen Drogendelikten hinter Gittern. Er starb an einer Suchtgift-Überdosis, wie die Obduktion am Sonntagabend ergab.