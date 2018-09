Morddrohung gegen Pentz: Jetzt spricht sein Vater!

Die Wiener Austria peilt am Sonntag im vierten Spiel in der neuen Generali-Arena gegen den LASK den vierten Sieg an. Mit dem Salzburger Patrick Pentz im Tor - das ist nach dieser Woche nicht selbstverständlich. Denn der 21-Jährige bekam nach starker Leistung beim Derbysieg gegen Rapid vor einer Woche Morddrohungen über soziale Medien.