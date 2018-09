Alko-Flucht nach Randalen und Nacht in der Zelle

Jener Alko-Lenker, der in Offenhausen in Oberösterreich nach einem Unfall geflüchtet war und eine dreistündige Suchaktion mit mehr als 100 Helfern, 20 Hunden und einem Helikopter ausgelöst hatte, kam direkt von der Polizei. Er hatte in der Nacht vor dem Crash in Goldwörth vor der Wohnung seiner „Ex“ einen Wirbel veranstaltet, Polizisten angegriffen und musste die Nacht in der Zelle verbringen.