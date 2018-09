Über 100 Helfer suchten nach Alko-Lenker (31)

Anrainer sah Verdächtigen in Taxi steigen

Dann kam der richtige Hinweise: Ein Anrainer hatte einen Verdächtigen in der Nähe des Unfallorts in ein Taxi steigen sehen. Dieses stoppte die Polizei dann im Ortszentrum von Meggenhofen - der blutende Unfalllenker saß drinnen. Ehe der Tolleter (31) ins Spital kam, musste er ins Röhrchen pusten: rund 0,8 Promille.