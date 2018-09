Ski-Legende Reinhard Tritscher tödlich verunglückt

Tritscher wurde am 5. August 1946 in Ramsau am Dachstein geboren und galt als Allroundtalent. Er gewann Weltcuprennen in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und in der Abfahrt. Insgesamt stand er vier Mal ganz oben auf dem Siegespodest. Bei den Olympischen Spielen in Sapporo 1972 belegte er den achten Platz im Riesenslalom. Nach seiner Karriere im Weltcup eroberte Tritscher noch mehrere nationale und internationale Seniorentitel im Skirennsport.