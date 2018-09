Tödlicher Unfall durch Alkohol und Übermüdung

„Ein Bild, das ich nie vergessen werde“, erinnert sich ein Linzer (74) an den tödlichen Unfall, den er im Juni in Linz verursacht hat. Er war hinter dem Steuer eingenickt und hatte einen 79-Jährigen, der gerade aus seinem Auto aussteigen wollte, gerammt. Der schwer verletzte Mann verstarb am nächsten Tag im Spital.