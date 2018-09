ManCity daheim sensationell von Lyon überrumpelt

Manchester City hat einen veritablen Fehlstart in die Champions-League-Saison hingelegt. Die Star-Truppe von Coach Pep Guardiola verlor am Mittwochabend daheim sensationell gegen Olympique Lyon mit 1:2. Titelverteidiger Real Madrid gewann daheim gegen AS Roma mit 3:0, Bayern gewann bei Benfica Lissabon mit 3:0, Juventus gewann bei Valencia mit 2:0, obwohl Cristiano Ronaldo schon in der 30. Minute mit Rot vom Platz musste (alle Infos dazu hier).