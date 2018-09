Schwerer Abschluss der Hauptstädte-Tour von Kurz

Österreich hat mehr Asylanträge als Italien

Im Gespräch mit dem italienischen Regierungschef Conte erklärte Kurz auch, dass es in Österreich mit bisher 10.000 im Jahr 2018 mehr Asylanträge in Relation zur Einwohnerzahl gegeben hat als in Italien. Vor allem gehen bei uns sehr viele Anträge positiv aus. In Italien so gut wie keiner. Nicht zuletzt, weil viele Migranten nach Norden weiterziehen, bevor ihr Antrag überhaupt behandelt wird.