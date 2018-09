NFL-Star beendet Karriere in Halbzeit-Pause

„Mir reicht‘s - ich geh!“ Jedem Hobby-Sportler kam dieser Gedanke schon einmal in den Kopf - doch gibt es das auch im Profi-Bereich? Ja! Der hochbezahlte NFL-Star Vontae Davis hat am Sonntag sogar Nägel mit Köpfen gemacht und seine Karriere zur Halbzeitpause in der Kabine einfach mal spontan beendet - zur Überraschung seiner Teamkollegen und Trainer.