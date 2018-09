Mann nach Hai-Angriff an US-Ostküste gestorben

Passiert ist das Ganze in der Nähe des Ortes Wellfleet am Newcomb Hollow Beach. Der 26-Jährige sei aus dem Wasser gezogen und in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei in Wellfleet erklärte, die Strände der Stadt seien für 24 Stunden für Schwimmer gesperrt worden.