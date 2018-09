Wasserknappheit bei Bauernhaus-Brand in St. Paul

Feuer in St. Paul: Mann erlitt Rauchgasvergiftung

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich jedoch der Lebensgefährte der Besitzerin der Liegenschaft in unmittelbarer Nähe des Gebäudes - er erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste von der Rettung in LKH Wolfsberg gebracht werden.