SVP beschwor mit Kurz den „Südtiroler Traum“

Kompatscher über Kurz: „Stratege, auf den ganz Europa schaut“

Und dann holte er den „Strategen“ auf die Bühne, auf den „ganz Europa schaut“, wie der Parteichef meinte: Bundeskanzler und ÖVP-Chef Kurz. Dieser war zuvor, umringt von zahlreichen Fotografen und Kamerateams, darunter auch einige aus Deutschland, etwas verspätet seit an seit mit der SVP-Spitze unter Popmusik-Klängen in die Halle eingezogen. Zuvor hatte der Kanzler noch -. in Reaktion auf so manch italienischen Kritiker - betont, als Chef der SVP-Schwester ÖVP beim Wahlkampfauftakt zugegen zu sein.