Sprengt Umgang mit Chemnitz deutsche Koalition?

Erste Sozialdemokraten in Deutschland appellieren an SPD-Chefin Andrea Nahles, die große Koalition aufzukündigen, sollte Maaßen im Amt bleiben. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir eine rote Linie ziehen sollten“, sagte Kevin Kühnert, Chef der Jungsozialisten, dem „Spiegel“ laut Vorausbericht vom Donnerstag. „Sollte der Verfassungsschutzpräsident im Amt bleiben, kann die SPD nicht einfach so in der Regierung weiterarbeiten.“