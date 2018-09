Wieder zu Hause: Für Thiem gab’s Polizeischutz!

Vorfreude und Kribbeln

Nach der Thiem & Co. die „Kängurus“ hoffentlich zur Strecke bringen. „Die Vorfreude und ein Kribbeln sind schon da. Aber es wird ein hartes Duell! Das Doppel wird wohl entscheidend sein“, so der Weltranglisten-Achte, dessen Akkus nach der historischen Nadal-Schlacht wieder aufgeladen sind. „Ich war schön öfters in Graz, aber jetzt erstmals in der Innenstadt. Sehr schön, gefällt mir“, sagte Thiem und stellte sich mit Dennis Novak ein paar weiblichen „Trainingskiebitzen“ für Selfies zur Verfügung.