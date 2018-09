Bohlen: „Sorry, ich hab es so nicht gemeint ...“

Die intensive Suche nach dem in den Atlantik gestürzten Popsänger Daniel Kaiser-Küblböck ist am Montag nach gut einem Tag eingestellt worden. Seine Familie kann nun nur noch auf ein Wunder hoffen. Einer, der ehrlich mit ihnen bangt, ist der deutsche Pop-Titan Dieter Bohlen, der sich am Montag in einer berührenden Videobotschaft zu seinem ehemaligem Schützling an die Öffentlichkeit gewandt hatte. Dabei passierte ihm aber - offenbar unabsichtlich - ein Missgeschick. Auf seinem Hoodie stand zu lesen: „Be one with the ocean“, („Sei eins mit dem Ozean“).