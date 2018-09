Suche eingestellt, Familie „hofft auf Wunder“

Die kanadische Küstenwache hat die Suche nach dem in der Labradorsee vermissten deutschen Sänger Daniel Kaiser-Küblböck (siehe Video oben) am Montag eingestellt. Insgesamt vier Schiffe und zwei Flugzeuge hätten 80 Stunden lang eine Fläche von 1227 Quadrat-Seemeilen abgesucht, so ein Sprecher: „Leider wurde kein Anzeichen von Herrn Küblböck gefunden.“ Wegen der kurzen Überlebenszeit in dem kalten Wasser sei die schwere Entscheidung getroffen worden, die Suche einzustellen. Die Familie des deutschen Sängers hofft weiter „auf ein großes Wunder“.