Dieter Bohlen sorgt mit „Ocean“-Hoodie für Wirbel

Seit Sonntag wird der ehemalige „DSDS“-Star Daniel Küblböck vermisst. Der 33-jährige Sänger verschwand vor der Küste Neufundlands von einem Kreuzfahrtschiff und von Stunde zu Stunde schwindet die Hoffnung, dass er gefunden wird. Für einen Sturm der Entrüstung sorgt jetzt ausgerechnet Dieter Bohlen, dessen Schützling er dereinst war. In einem sicher absolut gut und ehrlich gemeinten, sehr gefühlvollen Videostatement (oben ansehen!) drückt der TV-Juror seine Bestürzung über Küblböcks Schicksal aus. Im Clip trägt Bohlen einen weißen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „BE ONE WITH THE OCEAN“, übersetzt „Sei eins mit dem Ozean“. Ob es sich dabei um eine absichtliche Botschaft handelt, ist unklar. Viele empfinden den Spruch als unpassend und geschmacklos.