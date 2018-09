Arnautovic freut sich auf Premiere als ÖFB-Kapitän

Es gehe in der Partie gegen Edin Dzeko & Co. aber nicht um seine Person. „Wir versuchen, zu gewinnen. Das Ausschlaggebende ist die Performance der Mannschaft“, erklärte Arnautovic gegenüber Ö3. Auch Teamchef Franco Foda wollte die neue Rolle des 29-Jährigen nicht überbewerten. „Er wird deswegen nicht über den Platz fliegen, weil er Kapitän ist.“ Der Deutsche setzte in Abwesenheit des verletzten Julian Baumgartlinger eine Schleifen-Rotation in Gang, gegen Schweden hatte David Alaba als Spielführer fungiert. „Mir ist es am liebsten, du hast elf Häuptlinge auf dem Platz. Hätten wir in diesem Lehrgang ein drittes Spiel, wäre vielleicht Sebastian Prödl drangekommen, weil er auch im Spielerrat ist“, meinte Foda.