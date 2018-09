Schwede Dahlin neuer Boss im Biathlon-Weltverband

Die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft - die IBU hat ihren Sitz in Salzburg - ermittelt gegen zwölf Personen, gegen zwei, darunter Besseberg, wegen Korruptionsvorwürfen. Besseberg bestreitet alle Vorwürfe. Dahlin versprach in seinem Wahlprogramm Transparenz und einen harten Anti-Dopingkampf. In der vergangenen Amtsperiode war er unter Besseberg Vize-Präsident und trat dabei nicht als Aufklärer und Reformer in Erscheinung.