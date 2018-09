„Madden NFL 19“: Touchdown am virtuellen Rasen

Fazit: Kratzte das letztjährige „Madden“ schon an der Höchstwertung, so sah es zunächst so aus als würde sie „Madden NFL 19“ locker erreichen. Noch bessere Grafik, gepaart mit der „Real Player Motion“, schien den Platz ganz oben am Treppchen fixiert zu haben. Leider leistet sich „Madden NFL 19“ dann doch eine kleine Schwäche und das an unvermuteter Stelle: Der Story-Modus schwächelt aufgrund der nicht gerade brillanten Storyline. Alles in allem kann „Madden NFL 19“, fast überraschend für eine EA-Sports-Fortsetzung, dennoch auch allen Besitzern der Vorversion empfohlen werden. Super Bowl LIII wartet schon!