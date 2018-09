Stadien „brennen“: Heißer Kampf gegen Pyrotechnik

Politiker sowie Vertreter des ÖFB und der UEFA pilgerten am Donnerstag ins heimische Innenministerium, um über die Sicherheit in Sportarenen zu diskutieren. Im Mittelpunkt der Gespräche: illegale pyrotechnische Feuerwerkskörper. Denn bis zu 2000 Grad heiße bengalische Feuer werden in österreichischen Stadien derzeit so oft gezündet wie noch nie.