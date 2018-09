Welche Talente haben Sie?

Gottes Ja ist eine große Kraftquelle

Wie verschieden Menschen sind, welche unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse sie auch machen, welche Talente sie auch haben, bei Gott ist jede und jeder wichtig, keiner wird vergessen. Gottes Ja zum Menschen, das er in der Taufe spricht, ist eine große Kraftquelle. Gott fordert nicht, dass Menschen perfekt sind, aber ihre Begabungen und Eigenschaften sollen sie nicht verkümmern lassen, sondern entwickeln, nützen und zur Entfaltung bringen. Nicht, um glücklich, geliebt oder angesehen zu sein, sondern um aus dem Leben etwas zu machen, ohne Zwang, einfach aus Freude am Leben, am Gelingen und am Erfolg, aus Lust am Experimentieren, aus Liebe zu Gott und den Menschen, aus Verantwortung für die Schöpfung.