Aus für Kasperl und Pezi - Was sagen unsere Leser?

Natürlich ist diese Thematik auch auf krone.at eine viel diskutierte. User ismawuascht ist das drohende Aus, entgegen seinem Benutzernamen, ganz und gar nicht egal: „Das wäre wirklich sehr schade, wenn dieses Traditionsunternehmen nach so langer Zeit für immer seine Pforten schließen müsste. Es gibt (für mich leider unvorstellbar) so viele Menschen, die gar nicht wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Bevor sie es der Kirche oder ähnlichen Institutionen spenden, wäre es beim Kasperl schon sehr viel besser investiert. Die Kinder würden es ihnen danken!“ User LOGIN1 kann dem nur beipflichten: „Das kann nicht sein, ich bin als Kind mit meinen Eltern schon dort gewesen und auch meine Kinder. Alles was Tradition hat, wird geschlossen. Wir geben in Wien so viel unnötiges Steuergeld für Vereine aus, die kein Mensch kennt, also kann man die Urania Puppenspiele auch unterstützen.“