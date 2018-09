US Open: Thiem auf Mega-Bühne gegen Gigant Nadal

Showdown in New York! In einem der berühmtesten Stadien der Welt träumt Dominic Thiem vom nächsten Tennis-Meilenstein - der Lichtenwörther kämpft in der Nacht auf Mittwoch (zweite Partie nach 1 Uhr) bei den US Open vor knapp 24.000 Fans um den Einzug ins Semifinale. Sein Gegner? Rafael Nadal, Nummer eins der Welt.