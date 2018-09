SKF gibt beim Ausbau der Keramikproduktion Vollgas

Zum 30-Jahre-Jubiläum von SKF in Steyr lud der Wälzlager-Hersteller am vergangenen Samstag zum Tag der offenen Tür. Rund 1000 Beschäftigte zählt der Standort in der Seitenstettner Straße derzeit, an dem etwa sieben Millionen Wälzlager pro Jahr hergestellt werden - und das in zweitausend Varianten.