So teuer kommt Eltern das neue Schuljahr

Große Preisunterschiede bei gleichen Produkten

Vor Kurzem hat die Arbeiterkammer Wien die Kosten für den Schulanfang berechnet und die Preise für 39 Schulprodukte in 20 Geschäften verglichen. Ergebnis: Die Preisunterschiede für Federpennal, Buntstifte, Zeichenblöcke und Co. sind groß und können für ein und dasselbe Produkt je nach Geschäft bis zu 251 Prozent betragen (siehe auch Grafik). Im Schnitt kosteten die Produkte im Papierfachhandel 178,58 Euro, in Handelsketten 154,53 Euro. Das kann sich nicht jeder leisten, immer mehr Familien greifen aus diesem Grund auf diverse Hilfeleistungen zum Schulstart zurück.