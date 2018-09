Schweiz warnt vor Sicherheitslage in Deutschland

„#Deutschland: Lassen Sie in der Umgebung von Demonstrationen Vorsicht walten, da Ausschreitungen möglich sind“, heißt es in dem Tweet von Donnerstagabend. Derselbe Satz steht auf der Website des Ministeriums mit den Reisehinweisen für Deutschland, mit den Vorschaltsätzen: „Das Land ist stabil. In den großen Städten kann es aber zu Demonstrationen kommen.“