ÖFB-Star Arnautovic nach Knieverletzung wieder fit

Marko Arnautovic steht seinem Klub West Ham United nach seiner in der Vorwoche gegen Arsenal erlittenen Knieverletzung am Samstag in der englischen Premier League gegen Wolverhampton wieder zur Verfügung. Wie sein Trainer Manuel Pellegrini am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, habe der ÖFB-Teamspieler keine Beschwerden mehr.