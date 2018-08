„Dieser Heuchler hat 48.000 Menschen abgeschoben“

Kein Tag vergeht derzeit ohne gegenseitige Verbalattacken zwischen Italiens Innenminister Matteo Salvini und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Nachdem der Staatschef Salvini und Orban, der am Dienstag zu Besuch in Mailand war, als „Nationalisten, die Hass verbreiten würden“, bezeichnet hatte, meinte der Italiener in einem Radiointerview am Donnerstag: „Macron, der den Gutmenschen spielt, hat im vergangenen Jahr an der Grenze zu Italien 48.000 Menschen abgeschoben.“ Gleichzeitig richtete der Vizepremier eine Frage an Macron: „Ist das das solidarische Europa, von dem Sie und die Gutmenschen reden?“