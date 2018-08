Deutsche Ministerin lehnt Kunaseks Vorschlag ab

Eine deutliche Absage hat Deutschlands Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen dem Vorschlag ihres österreichischen Amtskollegen Mario Kunasek (FPÖ) erteilt, der einen Assistenzeinsatz nach österreichischem Vorbild für den Außengrenzschutz vorschlägt. Deutschland habe „in der Verfassung eine ganz klare Trennung: Grenzschutz ist Polizeisache, und das ist die Aufgabe von Frontex“, so Von der Leyen vor dem informellen Treffen der EU-Verteidigungsminister am Donnerstag in Wien.