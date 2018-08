Angeschlagener Martin Harnik zurück im Training

Martin Harnik hat beim deutschen Bundesligisten Werder Bremen zum ersten Mal nach seiner Oberschenkel-Verletzung wieder mit der Mannschaft trainiert und hofft nun am Samstag im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt auf sein Liga-Comeback für seinen neuen und alten Verein. Der 31-Jährige werde in Frankfurt „definitiv im Aufgebot“ der Bremer stehen, sagte Coach Florian Kohfeldt am Dienstag.