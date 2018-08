Männer brachen in Hotel ein: Tausende Euro Schaden

Mittlerweile sind Spuren und Fotos aus der Überwachungskamera ausgewertet, und die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Der Seebodener Polizeichef Klaus Lengsfeld: „Obwohl das Hotel in einer Siedlung steht, hat keiner was gehört oder ein Auto gesehen. Das Haus ist voller Gäste; die Einbrecher kamen übrigens nur eine halbe Stunde nachdem in der Bar Sperrstunde gemacht worden war. Wenn wir Glück haben sind es keine Täter die nur auf Durchreise in Kärnten waren.“