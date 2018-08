„Top Gun 2“-Team dreht auf echtem Flugzeugträger

Film soll im Juli 2019 starten

„Top Gun: Maverick“ soll dann im Juli 2019 in den Kinos anlaufen. Hauptdarsteller Tom Cruise, der in seine Rolle als Flieger-Ass Maverick zurückkehrt, sagte in einem Interview Ende 2017, stylistisch werde der Film „so werden wie der erste Teil“: „Wir haben große, laute Maschinen, es wird sich wieder um einen Wettbewerb drehen - aber Maverick hat sich weiterentwickelt.“