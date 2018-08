Real-Pleite: Fans fordern Topersatz für Ronaldo

Atletico Madrid ist für den Ligaauftakt am Wochenende gerüstet. Mit dem dritten Sieg im UEFA-Supercup nach 2010 und 2012 startet der Vizemeister mit einem Titel in die Saison, errungen noch dazu gegen den Dauerkonkurrenten Real Madrid. Die „Königlichen“ mussten sich am Mittwochabend in Tallinn mit 2:4 (2:2,1:1) nach Verlängerung dem Stadtrivalen geschlagen geben. Spanische Medien schrieben am Donnerstag von einer „Demütigung“ und einem „Untergang“ des Teams um Kapitän Sergio Ramos. „Ein Superatleti lässt Real voller Zweifel“, schrieb die Madrider Fachzeitung „Marca“.