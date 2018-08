Genuas Todesfalle: Sie alle starben an der Brücke

Hinweise auf mögliche österreichische Opfer unter den Dutzenden Toten und Verletzten gibt es bislang nicht, wie das Außenministerium am Mittwochnachmittag bestätigte. Dennoch: Auch in Österreich berührt das tragische Schicksal der Autofahrer in Norditalien viele Menschen. So kam etwa der siebenjährige Samuel bei dem Einsturz ebenso ums Leben wie sein Vater Roberto Robbiano und dessen Frau Ersilia Piccinino.