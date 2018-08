Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Sierning

Eine 52-jährige Autolenkerin aus Neuzeug erstattete am Dienstag bei der Polizeiinspektion Sierning Anzeige, dass sie um 14.30 Uhr am Parkplatz des Eurospar in Sierning von einem silberfarbenen Opel angefahren und verletzt worden sei. Ihr namentlich nicht bekannte Zeugen hätten ihr auch das Kennzeichen des silbernen Unfallautos mitgeteilt. Die 52-Jährige erklärte, dass sie sich aufgrund von Schmerzen ins LKH Steyr begeben müsse.