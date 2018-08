Katharina (10) kann nach Floßunfall wieder lachen

Das Wichtigste zuerst: Katharina geht es gut, sie hat momentan keine Schmerzen mehr und kann schon wieder lachen. Vorerst muss sie aber mit einem Gipsverband im Bett liegen. Dem Mädchen aus Marchtrenk war am Montag im Obra-Kinderland in Neukirchen an der Vöckla ein ebenso ungewöhnlicher wie schlimmer Unfall passiert. Die Zehnjährige rutschte auf einem Floß aus, geriet mit der linken kleinen Zehe unter eine Metallplatte in der Mitte des Floßes und blieb stecken.