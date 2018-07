Bißmann fühlte sich „systematisch gemobbt“

Die aus dem Liste-Pilz-Klub ausgeschlossene Abgeordnete Martha Bißmann ist „enttäuscht“. Sie hätte sich einen anderen menschlichen Umgang erwartet, sagte sie am Donnerstag. In einer Stellungnahme legt sie dar, dass sie wegen des „ständig drohenden Ausschlusses“ unter „psychischem Druck“ gestanden sei und am Mittwoch per E-Mail den Klub aufgefordert habe, die „ständigen Drohungen“ zu beenden.