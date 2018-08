Machen Computerspiele aggressiv und gewalttätig?

Was ist mit den Kindern?

Der aufmerksame Leser wird sich jetzt fragen, wie die Sache bei Kindern und Jugendlichen aussieht. Leider gibt es für diese Gruppe keine aktuellen Studien, aber eine 2014 in Singapur von der Iowa State University durchegführte Untersuchung, mit Kindern der 3., 5., 7. und 8. Schulstufe konnte, bei bereits aggressiven Kindern, einen Anstieg des Aggressionspotentials bemerken, so befürworteten diese Probanden gewalttätiges Verhalten eher, als Altersgenossen die sich weniger mit „Killerspielen“ befassten. Diese Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da diese nicht durch Fremdbeobachtung zustande kamen, sondern über Selbsteinschätzung der Kinder ermittelt wurden, was in der Regel weit weniger zuverlässig ist. Auch wurden weder Faktoren wie z.B. der soziale Hintergrund, Gewalt in der Familie oder psychische Erkrankungen berücksichtigt.