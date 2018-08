Über Stunden vor PC: Robert K. zum Töten animiert?

„Serienmörder faszinieren mich“

Seit dem Volksschulalter verbrachte Robert, so sagt er, „täglich acht bis zehn Stunden vor dem Computer“. Er sah in Endlosschleife Horrorvideos an, spielte Ego-Shooter-Games. Er nahm darin Rollen von Killern an, er identifizierte sich mit diesen Figuren. So sehr, dass sich in seinen Gedanken zunehmend Fiktion und Wirklichkeit zu vermischen begannen. „Irgendwann“, gestand er der Gutachterin, „habe ich auch Bücher über Serienmörder zu lesen angefangen. Sie haben mich fasziniert.“ Robert meint die Täter.