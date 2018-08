„Arnie“ in Anfield - da muss Klopp Farbe bekennen

„Arnie“ rollt an.

Denn Marko Arnautovic startet mit West Ham an der Anfield Road in die Saison. Da haben die „Hammers“ nichts zu verlieren. Anders Liverpool. Denn die „Reds“ blasen zum Frontalangriff auf den Titel. Was sich Klopp wünschte, wurde erfüllt: Für Keita, Torhüter Alisson, Fabinho und Shaqiri (unten im Tweet) gab Liverpool im Sommer 182,2 Millionen Euro aus. Während Manchester City, der Dominator der letzten Saison startet heute auswärts bei Arsenal mit seinem Neo-Coach Emery, „nur“ knapp 70 Millionen Euro in Mahrez investierten.