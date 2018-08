Lokalmatador Kwiatkowski gewinnt Polen-Rundfahrt

Beinahe hätte der Lokalmatador den Gesamtsieg auf den letzten Metern der Rundfahrt noch verspielt, er rettete in der Gesamtwertung aber 15 Sekunden Vorsprung auf Yates. Der Steirer Georg Preidler überzeugte einen Tag nach seinem ersten Sieg auf der World Tour neuerlich und belegte mit zwölf Sekunden Rückstand Rang neun. Damit verbesserte sich der Steirer in der Gesamtwertung noch auf Rang sechs, 27 Sekunden hinter Gesamtsieger Kwiatkowski. Auch Patrick Konrad feierte in Polen ein Erfolgserlebnis. Der Niederösterreicher sicherte sich am letzten Tag der Rundfahrt mit einer aktiven Vorstellung noch den Sieg in der Bergwertung. Am Ende der Etappe landete Konrad auf Rang 56 (+7:24 Min.), in der Gesamtwertung belegte er Platz 47 (+14:30 Min.). Bernhard Eisel war zur Schlussetappe nicht mehr angetreten.