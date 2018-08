Franzose Pierre Le Corre holt sich die Goldene!

Bei Hollaus war letzten Endes ein Raddefekt Grund für das vorzeitige Aus im Rennen. „Nach einem schlechten Wechsel habe ich leider den Zug nach vorne verpasst. Am Rad ist dann der Umwerfer gebrochen und ich musste das Rennen frühzeitig beenden. Die Form ist voll da, es läuft aber gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle“, sagte der Salzburger. Und Pertl? „Beim Schwimmen war ich in viele Kämpfe verwickelt und mir wurde die Brille runtergerissen. Ich habe am Rad viel gearbeitet, das hat sich dann auf der Laufstrecke gerächt.“