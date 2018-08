Ivona Dadic: Nur 50 Punkte fehlten ihr auf Bronze!

Zudem wurde Verena Preiner im Siebenkampf ganz starke Achte (6337). Und da ja Lukas Weißhaidinger zuvor Bronze geholt hatte (am Freitag erhielt er endlich seine Medaille), weist Österreich vor dem Final-Wochenende schon drei Top-Platzierungen in Berlin auf! Aber aus der erhofften zweiten Medaille in Berlin, der elften in der 84-jährigen EM-Geschichte gesamt, wurde es leider nichts. Nach dem Auftaktbewerb des zweiten Tages, dem Weitsprung, hatte es noch stark nach Bronze für Dadic ausgeschaut, denn da war sie auf 6,35 Meter gesegelt und auf den dritten Platz in der Gesamtwertung vorgerückt.